Genoten van een zonnig weekend? Deze nieuwsverhalen heeft u gemist

1. Conflict tussen VS en Noord-Korea escaleert verder

Als Noord-Korea zo blijft voortdoen, "dan zullen ze hier niet lang meer zijn". Die dreigende boodschap plaatste de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter, als reactie op de toespraak van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho bij de Verenigde Naties.



De Noord-Koreaanse minister gaf op zijn beurt een antwoord op de forse taal die Trump eerder deze week uitte. Hij noemde Trump een "megalomaan" en een "meesterleugenaar".



Kim Jong-un noemde president Trump daarop een "mentaal gestoorde". Ook dit weekend kwamen er 100.000 inwoners van Noord-Korea op straat als protest tegen Amerika.



De Verenigde Staten tonen dat ze het menen door Amerikaanse bommenwerpers en jachtvliegtuigen langs de oostkust van Noord-Korea te laten vliegen. De spanningen tussen beide landen blijven oplopen.



Trump schopte ook in eigen land tegen de schenen. Dit keer was de Amerikaanse sportwereld kop van jut. Tijdens een toespraak haalde hij uit naar Amerikaanse voetbalspelers die weigeren om te staan tijdens het volkslied. Sinds vorig jaar is knielen in plaats van staan voor zwarte spelers een vorm van protest, tegen het racisme in de Amerikaanse samenleving.

2. Situatie in Catalonië erg gespannen

Zowel voor- als tegenstanders van het referendum voor een autonoom Catalonië betoogden afgelopen dagen in de centrumstraten. De situatie blijft gespannen in de regio. Ook voor de Spaanse ambassade in Brussel hebben zo'n 150 Catalanen een korte protestactie gehouden.



Madrid haalt namelijk het onderste uit de kan om het referendum tegen te houden dat Catalonië op 1 oktober wil houden over onafhankelijkheid. De machtsstrijd tussen de Spaanse en Catalaanse regering verhardt, nu de datum dichterbij komt.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop een nieuw reisadvies gepubliceerd naar Catalonië. De overheid waarschuwt voor manifestaties in het kader van het referendum over onafhankelijkheid.

3. Naschok van 6.1 in Mexico

Mexico werd dit weekend opgeschrikt door verschillende naschokken. Een ervan was een naschok van 6.1. Daarbij vielen nog eens vijf extra doden.



Mexico registreerde al ruim 4.300 naschokken sinds de zware aardbeving op 7 september. Het Nationaal Seismologisch instituut van Mexico waarschuwt voor nog meer zware naschokken.



Ondertussen is reddingshond Frida uitgegroeid tot een ware een heldin in Mexico. De 7-jarige labrador Frida heeft in haar carrière 12 mensen levend teruggevonden en 40 overleden slachtoffers gelokaliseerd, een record. Frida valt vooral op door haar op maat gemaakte veiligheidsbril en schoenen.

AFP or licensors

4. "Vermiste" Rubens ontdekt in Glasgow

In een museum in Glasgow is, na bijna 400 jaar, een verloren gewaand schilderij van Pieter Paul Rubens ontdekt. Het gaat om een portret van de Hertog van Buckingham uit de 17de eeuw. Onlangs is het schilderij gerestaureerd in opdracht van de BBC-reeks Britain's Lost Masterpieces. Nu het in z'n oorspronkelijke staat hersteld is, kon men het werk toeschrijven aan Pieter Paul Rubens zelf.



De verloren gewaande Rubens is woensdagavond te zien in Britain's Lost Masterpieces op BBC Four, om 22 uur.

5. Bondskanselier Merkel haar partij CDU/CSU blijft de grootste

De Duisters trokken dit weekend naar de stembus. Het resultaat uit de eerste exitpoll geeft aan dat de christendemocratische CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel de grootste partij blijft in Duitsland, maar is wel sterk achteruitgegaan. De radicaal-rechtse AfD en de liberalen komen in het parlement.

6. Sagan schrijft geschiedenis met 3e wereldtitel op rij