Dewael: "Soedanese ambtenaren zijn nodig om te identificeren"

Voor dat 'opkuisen' is hij al terechtgewezen door premier Michel. En ook Francken zelf heeft zijn bocht gemaakt, door te beweren dat 'opkuisen' alleen betrekking heeft op het probleem, niet op de mensen, die hij liet oppakken in het Maximiliaanpark. Maar de komst van Soedanees overheidspersoneel blijft hij verdedigen, gesteund door de meerderheid in het Parlement.

Staatssecretaris voor Migratie Theo Francken staat wel vaker in het oog van de storm. Maar de voorbije week lokten zijn optreden en zijn woordkeuze wel bijzonder veel verontwaardiging uit. Er was zijn hashtag 'opkuisen' en er was zijn beslissing om Soedanese ambtenaren uit te nodigen, die vluchtelingen komen identificeren.

Fatsoen

President Omar Al Bashir, die als militair in 1989 met een staatsgreep aan de macht kwam in Soedan, wordt aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag als verantwoordelijke voor de genocide in het West-Soendanese Darfur. Samenwerken met zo'n regime is dan ook totaal onverantwoord, vindt de oppositie hier.

"Dit is alle fatsoen voorbij." Zo opende oppositielid Dirk Van der Maelen, SP.A, het debat met Patrick Dewael in de Zevende Dag. "Je vraagt ambtenaren van een dictator niet om te oordelen of teruggestuurde Soedanezen veilig zijn in hun thuisland."

Asiel aanvragen

Veel Soedanezen zijn op de vlucht voor het regime in hun land. Probleem is echter dat België een doorgangsland is voor hen. Ze willen naar Engeland, waar al een belangrijke Soedanese gemeenschap vertoeft. In afwachting van hun doorreis verblijven ze meestal in het Maximiliaanpark, vlakbij het Noordstation in Brussel.

Dat park wil Theo Francken 'opkuisen', om te vermijden, zo beweert hij, dat het een tweede Calais zou worden. Bij de arrestanten zijn nogal wat Soedanezen. Hun identiteit wordt gecontroleerd door die ambtenaren. Een beslissing die voor consternatie zorgt.

Maar we kunnen niet anders, zegt Patrick Dewael. Als we dat niet doen geven we een verkeerd signaal ook naar andere bevolkingsgroepen. "Als je iemand wil terugsturen, heb je de identiteit nodig. Anders zorg je voor rechtenloosheid. Dat gebeurt ook in andere landen op die manier. En het principe geldt voor alle regimes." Zo verdedigt Dewael het beleid.

"Als Soedanezen zich bedreigd voelen in hun land moeten ze hier asiel aanvragen. Dat is de normale procedure. Trouwens, ook al zijn ze geïdentificeerd, dan nog kunnen zij asiel aanvragen", zo had eerder al Theo Francken zelf gezegd.