Liveblog Duitse verkiezingen: "Rustig in stembureaus", maar Schulz heeft wel al zijn stem uitgebracht

Wat na vanavond?

Dat de CDU van Angela Merkel de verkiezingen zal winnen, lijkt zo goed als vast te staan. De vraag is met wie de partij zal regeren. "Een voortzetting van de coalitie met de sociaaldemocraten van SPD lijkt het meest logische, maar als die partij te hard verliest, zullen zij toch wellicht kiezen voor een oppositiekuur", zegt VRT-Journalist Stijn Vercruysse ter plaatse.

"Merkel heeft altijd gezegd dat ze niet regeert met de rechtsradicale partij AfD en ook niet met DieLinke", zegt hij. "Wat over blijft zijn de liberalen, maar de vraag is of zij wel genoeg stemmen zullen halen. Als dat niet zo is, dan zullen de groenen erbij moeten, maar die combinatie zal ook niet evident zijn. Het worden moeilijke gesprekken."