Martin Schulz (SPD): "Een duidelijk signaal, we moeten in de oppositie"

Veel doekjes zijn er niet om te winden: de SPD gaat fors achteruit in deze stembusslag. Volgens de eerste prognoses behaalt de partij 20 à 21 procent van de stemmen, dat is een forse daling in vergelijking met de 25,7 procent van de vorige verkiezingen. En meer nog, het is veruit het slechte resultaat voor de partij in haar geschiedenis. "Het is duidelijk, de kiezer heeft het getoond, we hebben het niet waargemaakt. Niet vandaag en ook niet de voorbije jaren blijkbaar. Dit is een duidelijk signaal dat mij zegt dat we met de SPD in de oppositie moeten stappen", zei Schulz. In de lauwe verkiezingscampagne heeft Schulz zich blijkbaar niet genoeg geprofileerd om het tij te keren en om zich naar voor te werpen. "Toch wil ik weer kandidaat zijn om in december opnieuw tot partijleider te worden verkozen", voegde Schulz eraan toe.

Martin Schulz (SPD): "Moeilijk en bitter en deprimerend"

De SPD in de oppositie, dat betekent ook het einde van de grote coalitie van CDU/CSU en de SPD, ook wel eens de "Grose Koalition" genoemd. Angela Merkel, die zichzelf -zoals verwacht- opvolgt als kanselier, moet uitkijken naar (minstens) een nieuwe regeringspartner en moet dat mogelijk zelfs met verschillende partijen doen. Dat zal afhangen van de regeringsonderhandelingen. Hoe dan ook, het zal niet meer met de SPD zijn, toch een hele omwenteling in het klassieke Duitse model.

"Het is moeilijk en bitter. En dat is extreemrechts eraan komt, is zelfs deprimerend te noemen. Het is duidelijk dat de beslissing om vluchtelingen te verwelkomen onze maatschappij heeft verdeeld", analyseert Schulz.

Wij zijn het bolwerk van de democratie in ons land"

"Wat een grootse daad van menselijkheid is voor sommigen, lijkt bedreigend voor anderen. We zijn er niet in geslaagd om de mensen ervan te overtuigen dat Duitsland sterk genoeg is om niemand in de kou te laten", voegde de SPD-leider er nog aan toe.

Schulz liet niet na om het belang van zijn partij in de rode verf te zetten: "De centrale opdracht voor de SPD blijft om de sociale cohesie in de maatschappij te organiseren. De strijd voor democratie, tolerantie en respect moet worden voortgezet", zei de gewezen voorzitter van het Europese parlement. Of nog straffer: "Wij zijn het bolwerk van de democratie in dit land." Al wordt het dus de komende jaren toekijken vanaf de zijlijn.