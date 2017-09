Vrijdag verhoogden de Indonesische autoriteiten het dreigingsniveau naar het allerhoogste niveau, omdat er een enorme toename in seismische activiteit werd gemeten.



De autoriteiten vroegen aan iedereen die binnen een straal van 9 tot 12 kilometer rond de vulkaan Agung woont om hun huis te verlaten. Duizenden hebben een tijdelijk onderkomen gevonden in sportcentra, dorpshallen, bij familieleden of vrienden.



De autoriteiten melden dat er geen huidig gevaar bestaat voor mensen die zich in andere delen van Bali bevinden. Bij de laatste uitbarsting van vulkaan Agung in 1963 kwamen er 1.100 mensen om het leven.