Morgen stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Septemberverklaring van zijn regering voor in het Vlaams Parlement. Zo'n toespraak houdt een overzicht van alle initiatieven die de regering het komende jaar wil nemen. En omdat koken geld kost geeft die toespraak meteen ook inzicht in de verdeling van de middelen over de begroting van de verschillende ministers. Tot nu toe is er weinig uitgelekt over nieuwe plannen. Maar Vlaams minister Vandeurzen heeft in de Zevende Dag duidelijk gemaakt dat er in zijn departement jaarlijks 15 miljoen bijkomt voor de crisisopvang van jongeren.

Acute nood

De voorbije week kwam het probleem weer eens op een schrijnende manier aan het licht. Een meisje van elf belandde in Gent in de volwassenpsychiatrie. Er was nergens plaats in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En dat kan uiteraard niet, roepen alle deskundigen. Toch is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Vaak is er een tekort aan bedden in gespecialiseerde centra. Jongeren komen dan op wachtlijsten. Maar dat is uiteraard geen oplossing voor wie bijvoorbeeld van huis is weggelopen.

Nooit genoeg