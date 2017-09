Merkel: "We moeten er niet omheen draaien: natuurlijk hadden we op een beter resultaat gehoopt"

"We moeten er niet omheen draaien: natuurlijk hadden we op een beter resultaat gehoopt", stak Merkel van wal in een reactie voor haar partijgenoten in het hoofdkwartier van de CDU-CSU. De partij blijft weliswaar afgetekend de grootste, maar deze uitslag is wel de op een na slechtste in de naoorlogse periode. Enkel in 1949 trok de partij met 31 procent minder kiezers.

Toch maakte Merkel meteen duidelijk dat ze een mandaat van de kiezer heeft gekregen om opnieuw een regering te vormen. Het strategische doel van haar partij is bereikt: "We zijn de grootste en gaan een regering vormen. En zonder ons kan er geen regering gevormd worden."

Haar partij is 12 jaar aan de macht geweest, zei Merkel, en de laatste vier jaar waren "uiterst uitdagend". Ze voegde eraan toe dat de komst van de radicaal-rechtse partij AfD in de Bundestag de komende jaren de grootste uitdaging zal zijn. Kiezers terugwinnen van de AfD wordt een grote betrachting, zei ze. Ze wil dat doen door oor te hebben voor hun zorgen en bekommernissen en door een oplossingsgerichte politiek.