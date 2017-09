Het Nationaal Seismologisch instituut van Mexico waarschuwt voor nog meer zware naschokken in de nasleep van de aardbeving van 7 september, met een magnitude van 8.2. "We hebben al meer dan 4.300 naschokken geregistreerd", zegt directeur Xyoli Perez Campos. "Wat we niet weten, is hoe hard de komende bevingen voelbaar zullen zijn."