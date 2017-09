In Mexico gaat de zoektocht naar vermisten onverminderd door na de verwoestende aardbeving begin deze week. Reddingshonden spelen daarbij een belangrijke rol, zoals de 7-jarige labrador Frida die inmiddels uitgegroeid is tot een heldin en symbool van hoop. Frida valt vooral op door haar op maat gemaakte veiligheidsbril en schoenen. Ze heeft in haar carrière 12 mensen levend teruggevonden en 40 overleden slachtoffers gelokaliseerd, een record.