Dat de AfD haar debuut zou maken in het Duitse parlement, hadden de peilingen al voorspeld. Zelfs dat ze de derde partij zou worden, bleek uit de laatste peilingen in de aanloop naar de verkiezingen.

Toch is het resultaat van de AfD, rond de 13 procent, beter dan vriend en vijand hadden verwacht. "Duitsland beleeft zijn eerste zwarte zondag", zo verwoordde collega Stijn Vercruysse het in "Het Journaal". AfD-topfiguur Alexander Gauland, die eerder deze maand al ophef veroorzaakte met zijn uitspraak dat "de Duitsers trots moeten zijn op wat de Duitse soldaten deden in de Tweede Wereldoorlog", klonk in een eerste reactie op de verkiezingstriomf bijzonder militant. "De regering die nu moet gevormd worden, kan zich maar beter sterk houden en goed voorbereid zijn", zei hij. "We zullen mevrouw Merkel opjagen en ons land en ons volk heroveren."

Protest op de Alexanderplatz

Rechts-populistische partijen zitten elders al veel langer in het parlement. Dat dat nu ook in Duitsland gebeurt, is dus niet eens zo verwonderlijk. "Mij geeft het een déjà vu-gevoel", zegt Herman Van Rompuy in "Terzake". Hij was voorzitter van de toenmalige CVP toen ons land in november 1991 zijn eerste zwarte zondag beleefde. "Die schok zindert na". Toch is de schok in Duitsland, waar het verleden zwaar weegt, des te groter.



Aan de Alexanderplatz, bij de feestzaal waar de AfD zijn verkiezingstriomf viert, protesteren meer dan duizend betogers. "Heel Berlijn haat de AfD" en "Nazi-zwijnen" werd er geroepen. Ook in veel andere steden wordt gedemonstreerd.

Dat de AfD zo snel kon doorbreken, ondanks veel interne strubbelingen, dankt ze vooral aan de vluchtelingencrisis. Bij de vorige stembusgang van 2013 haalde de AfD, toen nog een anti-EU-partij, het net niet. Maar sinds ze zich na het "Wir schaffen das" van Angela Merkel profileerde als een anti-migratiepartij, is ze in deelstaat na deelstaat in het parlement gekomen. Ze zit al in de parlementen van 13 van de 16 Duitse deelstaten.

"Verkiezingsuitslag toont scheur in Duitse maatschappij"