Senaatsverkiezingen zijn test voor Franse president Macron

De Franse senaat heeft om te beginnen hoofdzakelijk adviserende bevoegdheid, een beetje zoals bij ons dus. Bovendien wordt vandaag maar de helft van de zetels vernieuwd. En dat gebeurt niet door gewone kiezers. Het zijn lokale en nationale politici die de nieuwe senatoren aanwijzen, in totaal ruim 76.000 kiesmannen.

Op dit moment hebben de rechtse partijen nog een meerderheid in de senaat. Maar voor en na de presidentsverkiezingen van april en mei liepen veel rechtse parlementsleden over naar "En Marche", de partij van Emmanuel Macron. President Macron behaalde daarna ook een ruime zege in de verkiezingen voor de eerste kamer van het parlement.

Maar vandaag zou het wel eens anders kunnen lopen. De populariteit van Macron is fel gedaald en door een aantal recente maatregelen heeft hij het niet alleen bij de gewone Fransman maar ook bij veel lokale politici verkorven; de nieuwe president schrapt ondermeer voor 300 miljoen euro aan dotaties aan de lokale overheden. En het zijn net die burgemeesters en departementale verantwoordelijken die vandaag mogen stemmen.

Het zit er dan ook niet in dat "En Marche" vandaag in de senaat brokken zal maken. Bovendien wordt maar de helft van de 348 zetels vernieuwd. Wellicht behoudt de rechtse oppositie dus een meerderheid in het Hogerhuis van het Franse parlement.

Maar dat zal het beleid van Macron wellicht niet blokkeren. De Franse senaat kan de goedkeuring van wetsvoorstellen wel vertragen, maar het laatste woord ligt altijd bij het parlement. Om de grondwet te hervormen is groen licht van de Senaat wel essentieel.