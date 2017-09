Trump wil Golden State Warriors niet langer in Witte Huis

Traditiegetrouw ontvangt de president van de VS de kampioenen van de grote Noord-Amerikaanse kampioenschappen. "Naar het Witte Huis komen, wordt verondersteld een grote eer te zijn voor een team dat een kampioenschap heeft gewonnen. Stephen Curry twijfelt. Bijgevolg is de uitnodiging ingetrokken", tweette Trump.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

"We aanvaarden dat president Trump het duidelijk heeft gemaakt dat we niet uitgenodigd zijn", reageerde Golden State Warriors in een persbericht. "We geloven dat er niets meer Amerikaans is dan onze burgers die het recht hebben om zich vrij te uiten over zaken die ze belangrijk vinden. We zijn ontgoocheld dat we geen mogelijkheid hadden om onze ideeën te delen of een open dialoog te hebben over zaken die onze samenleving aangaan. In plaats van een bezoek aan het Witte Huis hebben we beslist dat we onze trip in februari naar de hoofdstad constructief zullen aanwenden om gelijkheid, diversiteit en inclusie te vieren."

Steun van NBA-iconen

Vrijdag had Curry op ESPN verklaard dat hij niet op bezoek wil gaan bij Trump. Ook Kevin Durant liet medio augustus al optekenen dat hij die eer aan zich voorbij zal laten gaan. De Most Valuable Player van de afgelopen NBA Finals zei verder dat hij zijn teammaten voldoende kent "om te weten dat ze het eens zijn" met hem. (lees verder onder foto)

Volgens Durant is de argwaan van de spelers toegenomen na de reactie van de Amerikaanse president op het geweld in Charlottesville. Toen weigerde hij duidelijk stelling in te nemen nadat een vrouw gestorven was toen een neonazi op een groep mensen inreed die tegen racisme manifesteerde. "Sinds hij in functie is, zelfs tijdens zijn presidentiële campagne al, is ons land zo verdeeld. En dat is geen toeval", zei Durant toen. "Toen Barack Obama president was, hadden we zoveel hoop voor onze samenleving."

Andere NBA-iconen spraken ondertussen hun steun al uit voor Curry en co. LeBron James, zelf drievoudig kampioen, noemde Trump een "nietsnut" op Twitter. "Naar het Witte Huis gaan was vroeger een hele eer tot jij er kwam", twitterde de 32-jarige speler van de Cleveland Cavaliers. NBA-legende Kobe Bryan zei dan weer dat "alleen al de naam van de president voor verdeling en woede zorgt". Wiens woorden voor tweedracht en haat zorgen, kan Amerika niet opnieuw groot maken", postte Bryan op de microblogsite.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Trump hoe langer hoe minder geliefd in de Amerikaanse sportwereld

De Amerikaanse president Donald Trump maakt zich hoe langer hoe minder geliefd in de Amerikaanse sportwereld. Zijn robbertje twittervechten met NBA-ster Stephen Curry zat er nog niet op, of hij was al verwikkeld in een nieuwe kamp, deze keer met de American Football bond NFL.

Al geruime tijd weigeren heel wat spelers uit protest rechtop te staan tijdens het volkslied. In plaats daarvan knielen ze neer. Dat kan niet, vindt Trump. "Als een speler het privilege krijgt om miljoenen dollars te verdienen in de NFL, of andere competities, dan zou hij of zij onze Prachtige Amerikaanse Vlag (of Land)" moeten respecteren, wat voor Trump zoveel betekent als "rechtstaan tijdens het nationaal volkslied". Zo niet, "dan ben je ontslagen. Zoek iets anders om te doen", twitterde de president.

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat van de voorzitter van de NFL. In een verklaring bekritiseerde Roger Goodell het "verdelende commentaar" van Trump. De NFL-voorzitter zei dat deze kritiek aantoont dat Trump niet beseft "welke goede invloed onze clubs en spelers hebben in onze samenleving".

Toch was daarmee de kous niet af. Zaterdagavond knielde voor het eerst een baseballspeler tijdens het volkslied. Bruce Maxwell van de Oakland Athletics besliste uit protest tegen de uitspraken van Trump door de knieën te gaan. Eerder op de dag had hij in niet mis te verstane bewoording al uitgehaald naar de Amerikaanse president. Bovendien "gaat dit niet meer louter om BlackLives Matter maar gaat het om alle ongelijkheid voor elke man en vrouw die willen opkomen voor hun rechten", plaatste de speler zelf op Twitter. Zijn ploeg liet in een mededeling al weten dat ze volledig achter hun speler staan.

Inequality is being displayed bigger than ever right now as our president shows that freeedom of protest and speech is not allowed.. — Bruce T Maxwell (@bruu_truu13) September 23, 2017