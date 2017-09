"We zijn geboren in Zingem en we willen de naam Zingem blijven behouden," menen sommige inwoners die een samensmelting met buurgemeente Kruishoutem niet zien zitten. Maar als beide gemeenten samengaan, krijgen ze van de Vlaamse overheid bijna 8 miljoen euro. Daar kan je al iets mee doen, vinden de voorstanders van de fusie. De stemming is niet verplicht, en de uitslag is evenmin bindend.