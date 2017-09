Architectenwoning Walter Van den Broeck en De Roma schoppen het tot "Schoonste Gebouw" van Antwerpen

De mooiste gebouwen van Antwerpen staan sinds vandaag in Berchem en Borgerhout. Het stadsbestuur heeft Architectenwoning Walter Van den Broeck in de Thaliastraat en De Roma aan de Turnhoutsebaan uitgeroepen tot "Het Schoonste Gebouw" van de stad en dit voor een periode van 2 jaar.

1927

Architectenwoning Walter Van den Broeck is in 1927 door de architect voor zijn ouders gebouwd in combinatie met een appartement en een werkruimte. De jury is vol lof voor architectenbureau Rooilijn omdat het bij de renovatie van de modernistische woning koos voor het behoud van de aanwezige erfgoedelementen en voor de toevoeging van nieuwe elementen in de lijn van het oeuvre van Van den Broeck.

De Roma dateert eveneens van 1927 en is gebouwd als schouwspelzaal met appartementen. Na een lange periode van leegstand brengt een groep vrijwilligers het gebouw sinds 2003 weer tot leven met tal van kleine en grote herstellingswerken.



Alles samen hadden 5 gebouwen zich in de strijd om "Het Schoonste Gebouw" gegooid. Naast de twee winnaars waren dat De Grote Robijn in de Korte Sint-Annastraat, Pakhuis 't Glorie in de Oranjestraat en Brouwerij De Koninck aan de Mechelsesteenweg.