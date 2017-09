Beveren schiet musical "40-45" definitief af

3 schepenen van CD&V en burgemeester Marc Van de Vijver stemden voor het laten doorgaan van de musical op die plek, maar de 5 schepenen van de coalitiepartner N-VA stemden tegen. Schepen Ingeborg De Meulemeester van de N-VA was al op weg naar het Vlaams Parlement voor de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), maar keerde in allerijl naar Beveren terug om aan de stemming deel te nemen.

Burgemeester Van de Vijver reageert ontgoocheld en vindt dit een gemiste kans. "Ik denk dat we in Vlaanderen een debat moeten houden over de vraag waar zulke grote evenementen wel of niet kunnen plaatsvinden", vertelt hij aan VRT NWS. "In Vlaanderen verloopt dit erg rigide, in tegenstelling tot Nederland."