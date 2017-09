Deze 5 "Slimste Mens"-kandidaten kent u (nog) niet

Thibault Christiaensen - muzikant

"Thibault is superjong, maar waanzinnig creatief. Ik ben zelf naar een concert van Equal Idiots geweest: precies The Who, maar dan gewoon uit de Kempen. En ik word altijd een beetje zot als ik een Kempisch accent hoor", vertelt Van Looy, die Christiaensen een internationale carrière voorspelt.

Geen "Slimste Mens" zonder beginnende muzikant/rocker die bij het brede publiek (nog) geen potten breekt. Denk aan Jan Paternoster (Black Box Revelation) of Bent Van Looy, die destijds een ware sokkenrage ontketende. De muzikale eer is dit jaar weggelegd voor Thibault Christiaensen, zanger/gitarist bij de tweekoppige punkrockformatie Equal Idiots. Equal wie? Samen met onder meer Tamino waren ze één van de drie laureaten van talentenjacht "De nieuwe lichting" van Studio Brussel. Enkele singles en een doortocht op Pukkelpop later mag de roodharige Christiaensen, met amper 20 lentes de benjamin van het deelnemersveld, zichzelf komen bewijzen als quizzer. Zijn vettig Kempisch accent, waar Natalie nog jaloers op zou zijn, deelt hij met die andere muzikant die deelneemt: Jef Van Echelpoel.

Katrin Lohnmann - actrice

Geen "Slimste Mens", zonder iemand die u al in verschillende tvprogramma's heeft zien opduiken, maar wiens naam u nog nooit heeft gehoord. Katrin Lohnmann is de vreemde eend in de bijt dit seizoen. Een Duitse actrice, die al behoorlijk veel theater- en televisiekilometers op de teller heeft staan. Niet enkel in haar thuisland, ook bij ons. Oplettende kijkers herkennen inspecteur Marion Schneider, die in de Eén-reeks "Beau séjour" de moord op Kato hielp oplossen. Het Duits dat ze daarin sprak, was gewoon haar moedertaal. Of "Callboys"-fans herkennen doorwinterde zakenvrouw Fonda die de vier gigolo's genadeloos opzadelt met een gigantische bestelling dildo's. Met die laatste rol sprong ze ook in het oog bij Van Looy.

"Eigenlijk had "Callboys"-regisseur Jan Eelen Katrin getipt", geeft Van Looy toe. "Ze is echt een geweldige actrice met een internationale carrière. Een fascinerende vrouw ook." Of de taal en de typisch Vlaamse boekjeskennis waarnaar gepeild wordt, Lohnmann geen parten zullen spelen, valt nog af te wachten.