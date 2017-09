Filmklassieker “Daens” is kwarteeuw oud

Binnenkort kan u opnieuw naar “Daens” gaan kijken, 25 jaar nadat hij voor het eerst is uitgekomen. Zowel de kleuren als het geluid van de film werden gerestaureerd. Jarenlang was de film van regisseur Stijn Coninx de best bekeken bioscoopfilm in Vlaanderen. Op 10 december 1992 maakte het grote publiek voor het eerst kennis met “Daens”. De kaskraker won verschillende prijzen en was ook goed voor een Oscarnominatie in de categorie beste niet-Engelstalige film.