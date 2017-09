Griet Op de Beeck: "Mijn vader heeft mij tussen mijn 5e en mijn 9e misbruikt"

"Het was tijd om dit verhaal te vertellen." Met die woorden begint Op de Beeck vanavond in "De wereld draait door" op de Nederlandse tv het relaas over het seksueel misbruik waarvan ze als kind het slachtoffer was. De dader: haar eigen vader.

Op de Beeck doet haar verhaal naar aanleiding van haar nieuwe roman "Het beste wat we hebben". Daarin staat incest centraal, hoewel het boek geen rechtstreeks verband met haar eigen misbruik houdt.