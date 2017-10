Het verhaal van een van de bloedigste veldslagen uit WO I: deel 2

Vandaag herdenkt Nieuw-Zeeland in Zonnebeke zijn landgenoten die gevallen tijdens de Slag bij Passendale. Precies 100 jaar geleden, op 12 oktober 1917, nemen de Nieuw-Zeelanders het voortouw in een poging de heuvelrug Belle-Vue nabij Passendale te veroveren. Het draait uit op een fiasco. De Duitsers slagen erin alle aanvallen af te slaan. De Nieuw-Zeelandse troepen tellen die dag 2.700 slachtoffers waarvan 520 gesneuvelden een laatste rustplaats op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke krijgen. De vermisten staan met hun naam op de New Zealand Memorial of the Missing. In aanwezigheid van familieleden, een uitgebreide Nieuw-Zeelandse delegatie en Prins William wordt vandaag deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Nieuw-Zeeland herdacht. Lees hieronder meer over de Nieuw-Zeelanders tijdens de Slag van Passendale.