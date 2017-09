Japanse premier Abe kondigt vervroegde verkiezingen aan

Abe zakte weg in de peilingen na enkele schandalen, maar hij won opnieuw aanzien door zijn harde houding tegenover Noord-Korea, nadat dit regime twee raketten afvuurde over Japan. Die aanpak werd goed onthaald bij zijn achterban. Het is dus geen toeval dat Abe net nu vervroegde verkiezingen aankondigt, hij wil van zijn sterke positie in de Noord-Koreacrisis gebruik maken om zijn positie te verstevigen.

De LDP mag bovendien redelijk zeker zijn van de overwinning aangezien de opposite verdeeld en zwak is. De enige noemenswaardige tegenstander is de nieuwe partij van de geliefde gouverneur van Tokio, Yuriko Koike. Deze partij, Tomin First no Kai (Tokyo Residents First), is populair maar heeft geen nationale achterban.