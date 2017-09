LIVEBLOG: Septemberverklaring Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Energieheffing van 100 naar zo'n 10 euro

De Vlaamse energieheffing, bekend geworden als de "Turteltaks", zakt vanaf volgend jaar van zo'n 100 euro per jaar voor een gemiddeld gezin naar ongeveer 10 euro. De heffing bestaat sinds maart 2016. Ze werd ingevoerd om de schuldenberg van subsidies voor groene stroom af te betalen. Maar vlak voor de zomer vernietigde het Grondwettelijk Hof de heffing omdat er sprake is van een dubbele belasting op energieverbruik. De Vlaamse regering heeft nu een nieuwe regeling uitgewerkt. Die wordt straks voorgesteld in het Vlaams Parlement. VRT-journalist Goedele Devroy geeft al meer uitleg.