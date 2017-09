Merkel laat financiële markten koud

De euro reageerde in eerste instantie licht negatief nadat gisteravond het resultaat van de Duitse verkiezingen bekend was geraakt. Ook vanmorgen verliest de euro wat terrein tegenover de meeste andere belangrijke munten in de wereld. Om half elf is een euro 1,1908 dollar waard, wat een lichte achteruitgang is ten opzichte van gisteravond.

De Europese beurzen zelf bewegen nauwelijks: in Brussel opende de Bel20 met een klein verlies van 0,20 %, maar staat rond half elf op winst noch verlies. Ook de beurs van Frankfurt opende vanmorgen met een zeer klein verlies, maar staat nu op een kleine winst van 0,1 %. Met andere woorden: de Duitse verkiezingen zijn voor de financiële markten momenteel een non-event. Hoewel de uitslag verrassend is en de coalitievorming moeilijk wordt, is er wél de zekerheid dat Merkel straks aan haar vierde regeringstermijn zal beginnen.