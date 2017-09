Poolse president Duda presenteert eigen voorstellen voor hervorming gerecht

Duda had in juli zijn veto gesteld tegen twee van drie wetsontwerpen die de regering van de conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) had ingediend om het justitie-apparaat in Polen te hervormen. De oppositie en vele onafhankelijke experts waren van mening dat de hervormingen ongrondwettelijk waren, omdat ze de greep van de regering op de rechterlijke macht danig zouden versterken.

Duda, zelf lid van PiS, stelt nu een aantal wijzigingen voor. Zo zou het de president moeten toekomen om te beslissen of rechters al dan niet actief mogen blijven nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Ook stelt Duda voor dat hij leden van de Nationale Raad voor de Rechtspraak kan aanwijzen indien daarover in een bestek van twee maanden geen gekwalificeerde meerderheid kan bereikt worden in het parlement. De Raad is een college dat de rechters benoemt.

Dat laatste voorstel vereist volgens president Duda een wijziging van de grondwet. Een woordvoerder van de liberaal-conservatieve oppositiepartij Burgerplatform liet alvast verstaan dat zijn partij geen zin heeft in een grondwetswijziging die enkel tot doel heeft de president meer macht te geven ten nadele van de minister van Justitie. "Deze krachtmeting moet beslissen wie er meer macht krijgt over rechtbanken die tot op heden onafhankelijk zijn. Dat is geen gerechtelijke hervorming", reageerde hij.