Promotie voor datingsite "Rich Meet Beautiful" niet welkom in Leuven

De Leuvense schepenen Denise Vandevoort (Gelijke Kansen) en Bieke Verlinden (Studentenzaken) stellen dat het hier gaat om een geval van uitbuiting en misbruik van mensen die financiële moeilijkheden. Daarom is Noorse datingsite niet welkom in Leuven.

Het Laatste Nieuws schreef vandaag over de datingsite die volgens de krant veel weg heeft van een escortservice. Tegen de campagne, die zich richt op studenten tussen 18 en 26 jaar, werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen. Volgens Sigurd Vedal, de ceo van het bedrijf, hebben zich al 300.000 personen in ons land lid gemaakt van de datingsite.

"Dit soort reclame voor machtsmisbruik heeft geen plaats in een egalitaire samenleving en al zeker niet in een progressieve studentenstad als Leuven. Het beeld en de hele opzet getuigt van een totaal achterhaalde en seksistische visie op mannen en vrouwen die wij ten stelligste volledig verwerpen", aldus Denise Vandevoort (SP.A). Bieke Verlinden (SP.A) benadrukt dat het hier gaat om de uitbuiting van de kwetsbare positie van jonge, minder bemiddelde mensen. "Onderwijs is een recht van ieder kind. Het is aan ons als samenleving, om ervoor te zorgen dat dit financieel haalbaar blijft voor iedereen, en niet aan zogenaamde sugar daddy's die van de financiële noden van jonge mensen misbruik maken om hen te manipuleren", aldus Verlinden.