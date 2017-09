Radio 2 Antwerpen verhuist van deSingel naar het Eilandje

Wie een bezoek wil brengen aan de redactielokalen van Radio 2 Antwerpen, zal zich over anderhalf jaar naar een ander deel van de stad moeten verplaatsen: begin 2019 verhuist de regionale poot van de VRT-radiozender van de huidige standplaats in deSingel naar De Hangar op het Eilandje.

De Hangar staat vandaag nog bekend als Hangar 26, een groot pand dat momenteel een grondige verbouwing ondergaat. Eens die af is, moet het de thuisbasis voor onder meer een uitgeverij, een reclamebureau, een architectenbureau en dus ook Radio 2 Antwerpen worden.

"We zullen middenin de mensen zitten", zegt redactieverantwoordelijke Tine Van Hauteghem. "We zullen ook een geweldig zicht op het MAS hebben langs de ene kant en langs de andere kant op de Schelde en Sint-Annastrand."

"Als radiozender die dicht bij zijn publiek wil staan, is deze nieuwe locatie een uitgelezen plek", zegt ook nethoofd Jan Knudde van Radio 2. "In het nieuwe project zullen we heel wat nieuwe partners treffen. De Scheldekaaien lenen zich bovendien ideaal voor evenementen."

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) van Antwerpen juicht de verhuizing toe. "Het is prachtig dat de radio lokaal sterker wordt verankerd en een mooie, zichtbare en dynamische locatie als uitvalsbasis krijgt", zegt hij. "Het wordt een echte studio aan de stroom."



Radio 2 Antwerpen nam op 20 december 1978 zijn intrek in deSingel. Op die plek zou de radiozender tal van populaire programma's maken zoals "Vragen staat vrij" en "Platenpoets" met Lutgart Simoens en "Radio Rijswijck" met Paul De Meulder. Die locatie is vandaag te groot, vandaar de verhuizing.