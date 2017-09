Diane Rwigara (35) is de dochter van de succesrijke zakenman Assinapol Rwigara. Hij was in de jaren negentig, dus nog onder het vorige regime, een belangrijke financier van het Rwandees Patriottisch Front van Paul Kagame dat in 1994 de oorlog won in de nasleep van de genocide op de Tutsi's. Maar in 2015 kwam vader Rwigara in verdachte omstandigheden om het leven. Volgens de familie werd hij vermoord door het regime omdat hij zijn zakenbelangen niet wilde overdragen aan het almachtige RPF.