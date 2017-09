Trumps schoonzoon en adviseur gebruikte privaat e-mailaccount voor regeringszaken

Kushner, echtgenoot van Trumps dochter Ivanka, gebruikte het private e-mailadres naast zijn officiële e-mailaccount van het Witte Huis, schrijft Politico. Het privéaccount werd in gebruik genomen in december, in de transitieperiode na Trumps verkiezingsoverwinning, meldt het magazine nog.

Volgens zijn advocaat, Abbe Lowell, gebruikte Kushner uitsluitend het e-mailadres van het Witte Huis voor regeringsaangelegenheden. "Tussen januari en augustus zijn minder dan honderd e-mails tussen Kushner en regeringsleden via zijn privéaccount verlopen", aldus Lowell. In de meeste gevallen zouden op die manier krantenartikels of politieke commentaren zijn doorgegeven. Het was ook meestal de andere die Kushner via zijn privéadres had gecontacteerd, klinkt het nog.

Tot de afzenders en ontvangers behoorden volgens Politico onder meer Reince Priebus, de toenmalige stafchef van het Witte Huis, en Trumps toenmalige hoofdstrateeg Steve Bannon. Ook Priebus en Bannon zouden privéaccounts gebruikt hebben om met Kushners en andere regeringsleden te corresponderen.

Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat Kushner gevoelige of geheime informatie heeft uitgewisseld via zijn privaat e-mailadres, noch dat hij dat adres vaker gebruikt zou hebben dan zijn officiële e-mailadres.