"Turteltaks" daalt van 100 naar 10 euro

Sinds vorig jaar betalen Vlaamse gezinnen en bedrijven een zogenaamde 'Turteltaks', een taks genoemd naar de vorige minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD). De opbrengst van de Turteltaks moest dienen om de schulden voor de groenestroomcertificaten af te bouwen. Hoeveel u moest betalen, was afhankelijk van het jaarverbruik, gemiddeld was dat zo'n 100 euro per jaar.

Maar in juni van dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de Turteltaks. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zei toen dat hij "de mensen geen blaasjes wil wijsmaken. De vernietiging van de Turteltaks doet de schulden uit het verleden niet verdwijnen."

Afgelopen weekend kwam de Vlaamse regering dan toch tot een akkoord. De Turteltaks wordt afgeschaft en vervangen door 2 nieuwe maatregelen die samen ongeveer 10 euro zullen kosten voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Straks geeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) meer uitleg tijdens de Septemberverklaring.