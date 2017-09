"Vaccineer ook jongens tussen 9 en 14 jaar tegen HPV"

Het humaan papillomavirus (HPV) is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, wordt meestal al vanaf de eerste seksuele contacten doorgegeven. Een besmetting met HPV kan leiden tot het ontstaan van huidaandoeningen en wratten, maar ook ontstekingen van de genitale slijmvliezen. Bepaalde types kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. In vrijwel alle gevallen van baarmoederhalskanker (99,7 procent) is een eerdere HPV-infectie de oorzaak. Daarom beveelt de Hoge Gezondheidsraad sinds 2007 aan om meisjes tussen 9 en 14 jaar te vaccineren. De Vlaamse overheid biedt sindsdien een gratis vaccinatie aan aan alle meisjes die in het eerste jaar secundair onderwijs zitten. Op basis van nieuwe inzichten past de Hoge Gezondheidsraad het advies nu aan. Opvallendste vaststelling: ook jongens tussen 9 en 14 jaar laten zich het best vaccineren.

"HPV veroorzaakt ook veel kankers bij mannen"

"Het advies om meisjes te vaccineren tegen HPV dateert van 10 jaar terug. In die tijd hebben we het gebruik van het vaccin en het humaan papillomavirus zelf grondig kunnen bestuderen. Dat heeft tot nieuwe wetenschappelijke inzichten geleid", zegt Koen Van Herck, professor aan de UGent en expert bij de Hoge Gezondheidsraad, aan VRT NWS. "We zien een link tussen een HPV-infectie en het ontstaan van nog andere anogenitale kankers", zegt Van Herck. "Bij vrouwen is dat vulva-, vagina- en anuskanker. Bij mannen is dat penis- en anuskanker. Maar liefst drie op de tien HPV-gerelateerde kankers ontstaan bij mannen. Het verband met een eerdere HPV-besmetting is niet quasi 1 op 1, zoals bij baarmoederhalskanker, maar toch duidelijk genoeg om vaccinatie ook bij jongens te adviseren." HPV lijkt ook een rol te spelen bij het ontstaan van kanker in de keel- en mondzone (de zogenoemde orofaryngeale kankers), "al spelen daar nog heel wat andere factoren mee: roken, alcoholgebruik, enzoverder", zegt Van Herck.

Daarnaast werd ook het verband tussen een HPV-infectie en het ontstaan van genitale wratten aangetoond. "Dat heeft geen levensbedreigende gevolgen, maar komt wel heel vaak voor en veroorzaakt heel veel overlast, zowel bij meisjes als bij jongens."

Hoge Gezondheidsraad adviseert, de overheid beslist