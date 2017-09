Vlaanderen na de "Turteltaks": "Misschien heeft men zich in het verleden arm gerekend"

"De berekening op zich zal wel kloppen en dat is voor één keer goed nieuws voor iedereen in Vlaanderen", zegt energie-expert André Jurres in "Terzake". Maar hij wijst er ook op dat is beslist om een aantal dingen niet te doen: "Waaronder de bouw van twee heel grote biomassacentrales. Dat is een heel grote besparing van meer dan 4 miljard euro."

"Daarnaast heeft men ook wel wat meeval gehad", aldus Jurres. "Misschien heeft men zich jaren geleden arm gerekend. Nu rekent men zich niet rijk, maar wel correct."

Dat de rekening klopt, is één ding. "Een groene omslag is meer dan elektriciteitsproductie, je kan ook besparen op uitstoot, en daar moet nog heel veel gebeuren." André Jurres wijst erop dat de groene omslag evenzeer een federaal aspect heeft, bijvoorbeeld als het gaat over het sluiten van de kerncentrales. "Dat gaat vele tientallen miljarden euro's kosten. We moeten goed bekijken door wat we die kerncentrales gaan vervangen: niet door gascentrales, maar door een mix van technologieën (productie en opslag van waterstof, nog meer zonne- en windenergie), veel informatica, vergroening van de verwarming thuis (warmtepompen) en een groenere mobiliteit.

"Het slechte nieuws is dat we de komende 20 jaar nog meer dan 100 miljard euro zullen moeten investeren", aldus Jurres. "Anderzijds importeert de nv België elk jaar voor meer dan 10 miljard euro aan fossiele brandstof. Als we daarvan een deel kunnen weglaten, zal het saldo misschien nog batig worden."