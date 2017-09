Ex-politicus Anthony Weiner veroordeeld tot 21 maanden cel voor 'sexting' met 15-jarig meisje

In 2011 nam Amerikaans politicus Anthony Weiner ontslag als congreslid toen bekend werd dat hij seksueel getinte foto's naar bepaalde vrouwen had gestuurd via Twitter. Eerst beweerde hij dat hij gehackt was, later moest hij toegeven dat hij de foto's wel degelijk zelf had verstuurd.

Twee jaar later verscheen hij opnieuw op het politieke toneel toen hij zich kandidaat stelde als burgemeester van New York. Helaas moest hij zijn politieke ambities opnieuw opbergen toen er nieuwe sexting-berichten van zijn hand verschenen.

In mei kwam er een definitief einde aan zijn politieke carrière toen hij schuldig pleitte voor het versturen van obscene berichten naar een 15-jarig meisje. Vandaag werd hij effectief veroordeeld tot 21 maanden celstraf, een milde bestraffing in vergelijking met de maximum straf van tien jaar die op dit vergrijp staat. In plaats daarvan moet hij bovenop zijn celstraf een boete betalen van 10.000 dollar en zich laten behandelen als zedendeliquent.