"Ondergingen terreurregime in 3 jaar dat Peraïta aan hoofd van OCMW stond"

"Ze had geen respect voor mijn functie of voor mijn persoon. Het was me duidelijk dat ik mij gedeisd moest houden", zegt Elst. Ze voelde zich naar eigen zeggen gedurende drie jaar de meest gecontroleerde ambtenaar van het land.

De kabinetschef van Peraïta, Valérie Vierset, ging constant haar stappen na. "Als ik niet op kantoor was voor een vergadering buitenshuis, kwam Vierset bij mijn secretaresse informeren waar ik was." Ze gaf toe na het uitbreken van het Samusocial-schandaal eraan gedacht te hebben Pascale Peraïta aan te klagen, "maar dan zou ik met Peraïta en Vierset geconfronteerd worden en dat kan ik niet aan".

Over de voorganger van Peraïta aan het hoofd van het OCMW, Yvan Mayeur, is Elst positiever. "Ik heb gedurende 19 jaar goed met hem samengewerkt".

Carine Elst wilde niet meteen antwoorden op vragen over mogelijke belangenconflicten van Yvan Mayeur en Pascale Peraïta, die zowel bij Samusocial als in de stad/het OCMW actief waren, maar wees op een reeks anomalieën, zoals de openstaande schuld van 2,5 miljoen euro van het OCMW aan Samusocial. Ook werden drie gebouwen van het OCMW gratis ter beschikking gesteld van Samusocial, terwijl het OCMW deze gebouwen had kunnen rentabiliseren.

Daarnaast stelde het OCMW ook mensen ter beschikking van Samusocial: 105 personen, van wie er 64 gefactureerd werden. En, zo voegde ze er later nog ongevraagd aan toe, is er een enveloppe van 348.000 euro om overtallig personeel van Samusocial op te vangen na afloop van de winteropvang om hen bij de start van de volgende winter opnieuw te kunnen inzetten.