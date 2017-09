360 "woedende" Chinezen gestrand op luchthaven van Luik

Gisterenochtend om 11 uur had het vliegtuig moeten vertrekken richting China, maar op het laatste moment is de vlucht geschrapt. Volgens de RTBF zouden financiële problemen bij de luchtvaartmaatschappij daar voor iets tussen zitten. Sindsdien zitten de 360 Chinese passagiers vast op de Luikse luchthaven.

"De vlucht is zeer laat geschrapt", zegt een woordvoerder van de luchthaven aan de RTBF. "We hebben geprobeerd om een oplossing voor de nacht te vinden, maar het was niet evident om hen ook daar te krijgen. Uiteindelijk hebben we voor zo'n 180 passagiers een oplossing gevonden. De rest heeft de nacht doorgebracht in de terminal."

De Chinese passagiers konden er niet om lachen en waren naar verluidt woedend over de geschrapte vlucht. Er wordt nu een oplossing gezocht om ze alsnog terug thuis te krijgen.