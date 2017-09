Amerikaanse Senaat stemt niet over afschaffing Obamacare

Het was senator Mitch McConnell die vandaag bekendmaakte dat er niet zal gestemd worden in de Senaat, over het laatste plan om de Affordable Care Act - beter bekend als Obamacare - te vervangen. McConnells aankondiging kwam er minder dan 24 uur nadat Susan Collins, Republikeins senator voor de staat Maine, had bekendgemaakt dat ze zich zal verzetten tegen het nieuwe Republikeinse wetsvoorstel.

Collins is al de derde Republikein die zich tegen het zogenaamde Graham-Cassidy-voorstel verzet. Eerder hadden ook de Republikeinse senatoren Rand Paul en John McCain bekendgemaakt dat ze bij een stemming over het ontwerp tegen zullen stemmen. Voor de liberatiër Paul ging het nieuwe voorstel niet ver genoeg, terwijl McCain aandringt op meer overleg tussen Republikeinen en Democraten. De gematigde Collins vreesde dan weer dat "miljoenen" mensen plots zonder ziekteverzekering zouden vallen.

Over en uit

De Republikeinen kunnen in de Senaat rekenen op een nipte meerderheid van 52 van de 100 zetels. Om aan de nodige meerderheid van 50 stemmen te komen, kunnen de Republikeinen zich dus maximaal twee tegenstemmen uit het eigen kamp permitteren. Aangezien de Democraten als een blok tegen het voorstel zullen stemmen, bleek een overwinning voor de "Grand Old Party" op voorhand uitgesloten. McConnell moest zijn beslissing om de stemming af te gelasten dan ook niet verklaren aan zijn medesenatoren. "Het is duidelijk, op dit moment hebben we de stemmen niet. Je stemt niet tot je de stemmen haalt", stelde senator Tim Scott. Of de Republikeinen die stemmen ooit zullen halen valt echter sterk te betwijfelen. De termijn waarin de Republikeinen met een meerderheid van 50 stemmen in de Senaat Obamacare kunnen afschaffen eindigt namelijk deze maand. Vanaf 1 oktober moeten minstens 60 senatoren "ja" stemmen om het wetsvoorstel goed te keuren. "Maar geen Democraat zal ooit voor het Republikeinse plan stemmen", voorspelt Björn Soenens.

"Zogenaamde Republikeinen"

President Trump, die van de afschaffing van Obamacare een centraal campagnepunt had gemaakt, stak zijn ongenoegen over de nederlaag niet onder stoelen of banken. "Op een gegeven moment zal er een herroeping en vervanging doorgevoerd worden, maar we zullen zien of dat moment nu is of kort daarna", stelde Trump. Hij liet ook weten teleurgesteld te zijn in "bepaalde zogenaamde Republikeinen", een duidelijke uithaal naar de nee-stemmers.