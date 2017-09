Artsen-specialisten willen geen maximumloon: “Gemiddelde specialist komt helemaal niet aan 9.500 euro netto per maand”

Met de regelmaat van de klok duikt het op: de discussie over de verloning van artsen-specialisten in ons land. Het weekblad Knack pakt deze week uit met een interview met professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent). Die pleit, aan de vooravond van zijn emeritaat, voor een plafonnering van het loon van artsen-specialisten in ziekenhuizen. Zij zouden volgens hem niet meer dan 9.500 euro netto per maand mogen verdienen. Niet meer dan de premier dus. Alleen, de artsen-specialisten zelf vinden zo’n suggestie maar niets, zo bleek nog maar eens in “De wereld vandaag” op Radio 1.



Voor alle duidelijkheid: De Maeseneer is ook voorstander van de geleidelijke invoering van de loondienst voor artsen-specialisten. Het huidige systeem van verloning werkt uitwassen in de hand, stelt hij. Artsen-specialisten worden betaald op basis van het aantal prestaties dat ze verrichten en sommigen onder hen zouden het aantal onderzoeken onnodig opdrijven om zo meer te kunnen verdienen, aldus De Maeseneer.



Ook de ziekenfondsen zijn voorstander van een hervorming van het betalingssysteem. Het zal de factuur van de gezondheidszorg alleen maar ten goede komen, klinkt het. Alleen de artsen-specialisten zelf vinden de ideeën van De Maeseneer maar niets, zo bleek nog maar eens in “De wereld vandaag” op Radio 1.

Inkomensspanning van 1 - 8

Professor Jan De Maeseneer zelf verduidelijkt zijn idee nog eens aan de telefoon vanuit het buitenland. “Ik stel vast dat er toch nog altijd grote inkomensverschillen zijn tussen sommige groepen specialisten en anderen en ook tussen huisartsen en specialisten. De inkomensspanning tussen de verschillende specialismen en de huisartsen loopt daardoor op tot een verhouding van 1 tot 8 en meer.”



Met zijn voorstel, om een arts die met gemeenschapsgeld wordt betaald, niet meer te laten verdienen dan de premier (zowat 9.500 euro netto) zou die inkomensspanning verkleinen tot maximaal 1 tot 1,7.



Maar volgens Dr. Bart Dehaes van de Artsenvereniging van Vlaamse Specialisten (AVS) bedraagt die inkomensspanning in werkelijkheid helemaal geen 1 tot 8.



“De verschillen worden nu al gecorrigeerd binnen een ziekenhuis en zijn in werkelijkheid echt niet zo groot als De Maeseneer beweert. Sommige specialisten verdienen inderdaad een stuk meer, maar de “rijkere” specialismen dragen ook meer af aan het ziekenhuis. In mijn discipline (Dehaes is specialist nucleaire geneeskunde, red.) gaat 70 procent van mijn inkomsten naar het ziekenhuis, bij andere specialismen is dit maar 20 procent. Zo krijg je wel een nivellering van die bedragen.”

Appelen met peren vergelijken

Dehaes vindt het ook bizar om het loon van een arts te vergelijken met dat van een premier, of iemand anders.



“Het loon van een arts bevat veel meer dan de medische prestatie die hij levert. Een arts is mee betrokken bij het bestuur van het ziekenhuis, en net daardoor wordt het ziekenhuis beter geleid dan wanneer dat niet het geval zou zijn. Een arts louter betalen op basis van zijn medische prestaties en niet voor de andere zorgen die hij verleent, zou ertoe leiden dat we afglijden naar een geneeskunde die een gemiddelde wordt. Ik zou daar als patiënt niet zo gelukkig mee zijn.”

Rampen in het VK