Biba & Loeba doen jongste Ketnetters bewegen: "Bewegen is het brein ontwikkelen voor kinderen"

De reeks "Biba & Loeba" is gebaseerd op de Bodymap-methode van bewegingsexperten Liesbeth Verhoeven en Ann De Wilde. In de loop der jaren hadden zij contact met 200 scholen en kinderdagverblijven en hoorden overal hetzelfde: een grote bezorgheid over de ontwikkeling van kinderen, die er alsmaar op achteruitgaat. Zeker in grootsteden waar kinderen veel minder buiten kunnen spelen. Nochtans doen bewegingen het brein van kinderen ontwikkelen.

Verhoeven en De Wilde stelden voor om "iets te doen op tv". "Biba & Loeba" kadert trouwens in een pedagogisch project waarmee scholen al jaren aan de slag gaan. De figuurtjes - in kleurrijke sportieve outfit - doen bewegingen die eenvoudig zijn, maar "waar is over nagedacht en die onderbouwd zijn". Zo is een eerste, simpele stap al bewegen op blote voeten. Wie denkt dat hij of zij een sporthal nodig heeft of een gigantische tuin, heeft het mis. "Zelfs op één tegel kan je al ongelofelijk veel doen", benadrukken de bewegingsexperten.



Biba en Loeba worden vertolkt door vier acteurs: Helen Verhelst, Desiree Viola, Arno Moens en Michiel De Meyer. De Meyer kennen we onder meer van zijn rol in de Eén-serie "Thuis", waarin hij Arne vertolkt. In de Ketnetserie "Ghost rockers" speelde hij dan weer Jules.