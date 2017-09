Brazilië trekt omstreden vergunning voor mijnbouw in Amazonewoud in

Het ligt grotendeels in de noordelijke deelstaten Amapá en Pará. In 1984 kreeg het een statuut van nationaal reservaat, een bescherming tegen onder meer commerciële activiteiten. Het moest een halt toeroepen aan de oprukkende bedreiging voor de inheemse stammen die er wonen en voor de fauna en flora in het Amazonewoud.

Een maand geleden ondertekende president Michel Temer een decreet dat het beschermde statuut van het zogenoemde "Copper National Reserve" vernietigde. Het reservaat - Renca, zoals het in Brazilië genoemd wordt - strekt zich uit over ruim 47.000 vierkante kilometer, ongeveer de grootte van Zwitserland.

"De voorwaarden worden hersteld"

Het regende echter meteen forse kritiek op president Temer en de regering, zowel in eigen land als daarbuiten. De oppositie had het over "de zwaarste aanval op het Amazonewoud in de laatste vijftig jaar. Milieuorganisaties, politieke partijen, het Braziliaanse model Gisele Bundchen, de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio en katholieke geestelijken protesteerden tegen de beslissing.

Nadat een Braziliaanse rechtbank eerder het decreet over de vernietinging al opschortte, heeft de regering nu beslist om het volledig in te trekken. Ze heeft een nieuw decreet gepubliceerd dat "de voorwaarden in de zone herstelt, conform het document dat het reservaat in 1984 creëerde", luidt het in een mededeling van het ministerie van Mijnen en Energie.



Maar het ministerie benadrukt wel dat "het land moet groeien en jobs moet creëren en investeringen moet aantrekken in de mijnsector om het economische potentieel van de regio te exploiteren".