Verpakkingsbedrijf Crown-Baele uit Londerzeel failliet verklaard

Vorige week legde het bedrijf op eigen initiatief de boeken neer. ACV-vakbondssecretaris Paul Corbeel hoopt alvast dat “de circa vijftig werknemers allemaal aan het werk kunnen blijven. De komende dagen moet duidelijk worden of er zich potentiële overnamekandidaten komen aandienen”. Corbeel is daar vrij optimistisch over, gezien de specificiteit van de productie, de gespecialiseerde technici die het bedrijf in dienst heeft en het goedgevulde orderboek.