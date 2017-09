Derde Republikeinse senator verzet zich tegen afschaffing Obamacare

"Ingrijpende hervormingen in het gezondheidsstelsel en de sociale zekerheid kunnen niet naar behoren uitgevoerd worden in een kort tijdsbestek", zegt Collins in een mededeling. "Vandaag komen we te weten dat er nu een vierde versie is van het Graham-Cassidy-voorstel (vernoemd naar de sponsors van het wetsvoorstel Lindsey Graham en Bill Cassidy), die even diep gebrekkig is als voorgaande versies."

De analyse van het Congressional Budget Office, die gisteren werd gepubliceerd, bleek de druppel voor Collins. Daaruit blijkt dat "miljoenen" mensen pots zonder ziekteverzekering zouden vallen. "De analyse van het CBO is onvolledig door het beperkte tijdsbestek, maar bevestigt wel dat deze wet een aanzienlijke negatieve impact zou hebben", zegt ze.