Eén op de drie zeldzame boeken met historische waarde gaat naar buitenland

Eén op de drie zeldzame boeken en manuscripten die in Belgie geveild worden, gaat naar buitenlandse verzamelaars. Tien jaar geleden was dat nog maar één op de vijf. Dat blijkt uit een analyse van het veilinghuis Arenberg Auctions. De oorzaak van de stijgende internationale belangstelling kan in eerste instantie gezocht worden bij het toenemende aantal onlineveilingen. Daarnaast is België een land met talrijke verzamelaars die omvangrijke en waardevolle collecties aanlegden.