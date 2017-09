Hillary Clinton: “Mails tonen hypocrisie van Witte Huis”

“Het toont de hypocrisie van de Trump-campagne en de hypocrisie dat het Witte Huis van Trump zich nu veroorlooft,” dat zegt Hillary Clinton in een interview aan de Amerikaanse radiozender SiriusXM.

“De hypocrisie die deze administratie in zich draagt is duidelijk. Ze wisten dat er geen schandaal was. Ze wisten dat er geen basis was om te hyperventileren over mijn e-mails”, aldus Clinton.



“Als ze het echt meenden, dan hadden de Republikeinse Congresleden een onderzoek gevraagd. Maar daar heb ik nog niets van gehoord. En daar zal ik ook niets van horen.”



Als mensen het volledige verhaal willen weten, verwijst Clinton ze naar een hoofdstuk in haar boek ‘What Happened’. In het boek beschrijft ze de hele email-affaire als een van de redenen waarom ze de verkiezingen verloor.