Onduidelijk of Ryanair nog vluchten moet schrappen vanaf herfstvakantie 

315.000 klanten kregen precies een week geleden te horen dat hun vlucht in september of oktober niet kan doorgaan. Van al die getroffen reizigers, beweert Ryanair nu dat 97 procent een alternatieve vlucht of een terugbetaling heeft verkregen. De maatschappij roept de 10.000 overige reizigers op om alsnog contact op te nemen met hun klantendienst.

We hebben geen nieuwe vluchten geannuleerd en we werken intussen hard aan de oplossing van ons 'roosterprobleem'.

Het blijft wel onduidelijk of er ook in de komende weken nog extra vluchten moeten worden geschrapt. In de persmededeling zegt het bedrijf wel dat de personeelsproblemen nog niet achter de rug zijn. "We werken hard aan de oplossing van onze roosterprobleem op korte termijn", zo staat er letterlijk. Tot nu toe schrapte de lagekostenmaatschappij vluchten tot en met het eerste weekend van de herfstvakantie. Of er ook verder tijdens die drukke herfstvakantie vluchten geschrapt zullen worden, kan het bedrijf nog niet zeggen.