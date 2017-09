In Myanmar, in de staat Rakhine, zijn de afgelopen dagen in totaal al drie massagraven blootgelegd. Zondag werden in 2 kuilen 28 lichamen gevonden, maandag nog eens 17, vlakbij de andere. Volgens de overheid, die maandag het bericht op Facebook postte, zijn de Rohingya-rebellen van het ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) verantwoordelijk.