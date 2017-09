Solliciteren 2.0: hoe bedrijven en millennials elkaar kunnen vinden

Een brief schrijven in de hoop uitgenodigd te worden op een gesprek, het is aan veel millennials niet besteed. Te beperkend, een momentopname, ... zo klinkt het bij The First 100, een groep ambitieuze talenten, die als ambassadeur betrokken zijn bij WannaWork.

Het nieuwe jobplaform is gisteren voorgesteld in Antwerpen en wil zowel op het internet als offline een community vormen waar werkgevers en young potentials elkaar vinden. Dat kan via blogs, video's, workshops en persoonlijke gesprekken.

"Waarom zou je niet eens een dag meelopen in een bedrijf om elkaar op die manier te leren kennen en te kijken of er een match is", vraagt toekomstig industrieel ingenieur Trung Nhan Lu zich af. De klassieke manier van solliciteren vindt hij te onpersoonlijk.

Wilson Kabera studeert finance & risk management. Voor hem zijn de klassieke sollicitatiebrief en het curriculum vitae niet afgeschreven. "Maar een persoonlijke benadering is voor onze generatie heel belangrijk. We zijn massaal aanwezig op sociale media. Zij communiceren ook op maat."