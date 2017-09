Spanje zal politie inzetten om Catalaans onafhankelijkheidsreferendum tegen te houden

Het Catalaanse Openbaar Ministerie heeft de lokale politie, de Mossos d'Esquadra, bevolen om nu zondag de controle over te nemen over alle stembureaus, relevante documenten in beslag te nemen en alle verantwoordelijken te identificeren. Iedereen in het bezit van sleutels of toegangscodes van een stembureau kan worden aangeklaagd voor ongehoorzaamheid, verduistering van fondsen of andere misdrijven, aldus het politiebevel. De Catalaanse politie werd eerder al tijdelijk onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Madrid geplaatst.

Het bevel is slechts één van de vele maatregelen van de Spaanse regering om het Catalaans onafhankelijkheidsreferendum tegen te houden. Zo heeft de Spaanse Guardia Civil de voorbije weken tientallen razzia's uitgevoerd op Catalaanse overheidsgebouwen en daarbij 14 separatistische topambtenaren opgepakt. Er werden ook zo'n 10 miljoen kiesbrieven en 1,5 miljoen verkiezingsaffiches in beslag genomen. Een Spaanse regeringsvertegenwoordiger in Catalonië verklaarde gisteren al dat het onafhankelijkheidsreferendum niet zal doorgaan. "Alle logistieke voorzieningen voor het referendum zijn ontmanteld", klonk het.

Ondanks alle dreigementen en acties van de Spaanse regering is de Catalaanse overheid vastberaden dat het referendum zondag toch zal door gaan. De president van Catalonië, Carles Puigdemont, heeft de Spaanse eerste minister Mariano Rajoy ervan beschuldigd te handelen "buiten de grenzen van een respectabele democratie". Het gedrag van de Spaanse regering duwt enkel maar meer Catalanen in de richting van de onafhankelijkheid, stelde Puigdemont nog.