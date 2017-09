Glazen plafond bij US Marine Corps doorbroken: binnenkort leidt eerste vrouw een platoon

Het United States Marine Corps, het marinierskorps, is een elite-eenheid binnen de Amerikaanse strijdkrachten dat beschikt over zwaar bewapende infanterie-gevechtstroepen ("marines") en is uitgerust met tanks, pantservoertuigen, eigen gevechtsvliegtuigen, en helikopters. De mariniers zijn gespecialiseerd in taken en operaties op de grens van water en land en beveiligen Amerikaanse ambassades.

De opleiding tot infanterie-officier bij het Marine Corps is gruwelijk hard. "We trainen kandidaat-officiers in het leiderschap, de infanterie en het karakter dat vereist is om een platoon, een gevechtseenheid, te leiden", luidt het. En dat de opleiding zeer strikt is, bewijzen de cijfers. Gemiddeld slaagt een kwart er niet in om de opleiding te voltooien, 10 procent stopt zelfs al op de eerste dag.

De vrouw, die anoniem wil blijven, startte de 13e weken durende training in juli, in Quantico, Virginia, samen met 131 andere mariniers. Van die 131 zijn er gisteren 88 afgestudeerd. Ze wordt nu naar de 1st Marine Division in Camp Pendleton, Californië, gestuurd voor haar eerste missie. Weldra krijgt ze haar eerste 40 koppende tellende platoon toegewezen.

Generaal Robert B. Neller, commandant bij het US Marine Corps, postte op Twitter een foto van de vrouw en sprak zijn trots uit.

