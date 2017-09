Zuid-Korea: "Om verwoestende oorlog te vermijden, mag VS niet langer ingaan op provocaties Noord-Korea"

Nu de beschuldigingen, verwijten en bedreigingen tussen Pyongyang en Washington heen en weer vliegen, vraagt Zuid-Korea aan de VS om niet langer in te gaan op de Noord-Koreaanse provocaties.

"Het is niet onwaarschijnlijk dat Noord-Korea nieuwe provocaties zal uiten", zegt de Zuid-Koreaanse buitenlandminister.

"Daarom is het voor zowel Zuid-Korea als de VS noodzakelijk om een verdere escalatie te vermijden omdat toevallige militaire confrontaties snel tot veel erger kunnen leiden", zei Kang tijdens een lezing voor het Center for Strategic and International Studies. "Er mag geen nieuwe oorlog komen die de regio zou verwoesten."