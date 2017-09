"Federale overheid moet instaan voor controles, niet de privébedrijven"

De stad Antwerpen wil strenger controleren of leefloners een huis of inkomsten hebben in het buitenland. Want als dat het geval is, kan die leefloner zijn uitkering verliezen. Ons land heeft met verschillende Europese landen de afspraak om hierover informatie uit te wisselen. Maar lang niet met alle landen. En dus wil Antwerpen zelf op onderzoek uitgaan. De stad schakelt daarom privébedrijven in. Zij gaan gaan dan in het land van herkomst registers en kadasters inkijken, of nemen contact op met bijvoorbeeld landmeters.

Het Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten begrijpt dat de stad dat wil doen. Maar de organisatie twijfelt of de manier waarop wel juist is. Dat zei Nathalie Debast van VVSG in 'De Ochtend' op Radio 1. "Nu leggen mensen die een leefloon aanvragen bij het OCMW vaak een verklaring op erewoord af. Daarin zeggen ze dan dat ze geen woning of bedrijf of ander vermogen hebben in het buitenland. Maar het is heel moeilijk om te controleren of dat ook echt zo is", zegt Debast.