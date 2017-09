Laptops verbieden in de aula? “Een laptop-etiquette zou al goed zijn”

Het begon bij Yra van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij heeft dit academisch jaar resoluut besloten om laptops en smartphones voortaan te verbieden in haar colleges. Volgens van Dijk zijn de studenten sneller afgeleid en nemen ze de leerstof minder goed op. Ze kondigde haar beslissing op het einde van vorig academiejaar al aan met een tweet waarin ze stelde: "Ik heb het helemaal gehad met het Facebooken tijdens colleges. Volgend jaar geen laptops meer in mijn lessen." En nu heeft ze dus de daad bij het woord gevoegd en meteen een hele discussie ontketend.



Onderzoek

Onderzoekers van de Amerikaanse Michigan State University bestudeerden eerder al wat studenten met een laptop zoal doen tijdens een les. Voor elke lesperiode van honderd minuten spendeerden studenten gemiddeld veertig minuten op websites die niets met de les te maken hadden. Slechts vijf minuten gingen naar opzoekingswerk gerelateerd aan de leerstof.



De universiteit van Princeton onderzocht dan weer wat de consequenties zijn van het gebruik van computers en smartphones op de concentratie en de kwaliteit van de aantekeningen van studenten. Daaruit bleek dat aantekeningen gemaakt op een laptop minder gestructureerd zijn dan aantekeningen die met de hand zijn gemaakt.

Vandaag typen de meeste studenten vlotter dan ze schrijven

Martin Valcke

Vandaag typen de meeste studenten vlotter dan ze schrijven. Maar wat is nu beter? Professor Onderwijskunde van de UGent, Martin Valcke vertelt daarover in “De wereld vandaag”: “Schrijven is een motorisch proces. Het motorische helpt mee met het leren. Er is bijgevolg een groot verschil tussen schrijven en typen. Het motorische is belangrijker bij het schrijven. Uit onderzoek blijkt dat mensen die schrijven op termijn veel minder fouten maken bij het leerproces. Als je schrijft tijdens een hoorcollege wordt je motoriek als het ware mee opgeslagen in je geheugen. Schrijven is een rijkere cognitieve activiteit.”



Laptopverbod

Maar intussen zitten hele aula’s vol met studenten achter hun laptop en lijkt de klok niet meer terug te draaien. Professor en politicoloog Carl Devos riep in 2010 nog op om bij de UGent tot een laptopverbod te komen in de aula’s. Vandaag is hij milder gestemd.



Carl Devos: “Ik heb het ernstig overwogen omdat studenten zelf kwamen klagen. Ze zagen hoe hun collega-studenten meer op Facebook of Youtube zaten, dan de les te volgen. Maar geleidelijk ben ik de voordelen gaan inzien. Je kunt studenten dingen laten opzoeken op internet. Je kunt hen vragen doen oplossen of zelfs doen stemmen. Je moet er mee leren werken. Maar ik blijf erbij. Er zijn meer minpunten. Bij een gastcollege kruip ik wel eens op achterste rij. En dan zie je dat veel studenten het niet kunnen laten om met andere dingen bezig te zijn op hun laptop. En als lesgever is het soms alsof je tegen een grote appelboom praat. Waarmee ik niet wil verwijzen naar een bepaald computermerk.”

"Laptop-etiquette bij studenten zou mooi zijn"