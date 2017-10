In Brugge is een koppel veroordeeld tot 16 dagen cel en een boete van 800 euro omdat het z'n dochter weigert in te enten tegen polio, of kinderverlamming. Dat is wettelijk verplicht. De ouders werden vroeger ook al eens veroordeeld tot een geldboete van 300 euro omdat ze hun zoon niet lieten inenten. Het koppel weigert dat omdat het vaccin volgens hen verschillende ziekten kan veroorzaken.

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat vorig jaar 97,6% van de baby’s ingeënt werd tegen polio. Poliomyelitis is een ziekte die in ons land uitgeroeid is, maar elders in de wereld nog voorkomt. Het is bovendien de enige vaccinatie die in ons land verplicht is. Moet een vaccinatie wettelijk verplicht zijn? Zowel vaccinoloog Corinne Vandermeulen, als professor medisch recht Herman Nys gaven hun mening.